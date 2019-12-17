بالتواريخ.. اعرف الظواهر الفلكية حتى نهاية ديسمبر أبرزها كسوف الشمس الحلقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أجمل الظواهر الفلكية ، حيث سيكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية، على موعد خلال الليالى المتبقية بشهر ديسمبر الجارى، مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين ليالى ديسمبر. وينشر"الخليج 365" لقرائه أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين الليالى المتبقية بشهر ديسمبر الجارى، كما يلى: - 18 ديسمبر : القمر فى حضيض مداره حول الأرض - 19 ديسمبر: القمر فى التربيع الأخير لشهر ربيع الأخر لعام 1441 هجريا - 21 ديسمبر: زخات شهب الدب الأصغر تمطر السماء بـ10 شهابا بالساعة Advertisements - 22 ديسمبر: بداية الإنقلاب الشتوى وأقصر نهار فى السنة - 26 ديسمبر: ميلاد شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا - 26 ديسمبر: كسوف حلقى للشمس يستغرق 5 ساعات و36 دقيقة - 27 ديسمبر: كوكب المشترى فى اقتران مع الشمس - 31 ديسمبر: كوكب نبتون يبعد 4 درجات شمالا عن مركز القمر

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