7 معلومات عن القرض الممول لتكلفة عربات السكة الحديد الجديدة الـ 1300

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن الاتفاق التمويلى الموقع بين الحكومة المصرية والحكومتين الروسية المجرية لتوفير تمويل يغطى تكلفة أكبر صفقة عربات تشتريها هيئة السكة الحديد المصرية فى تاريخها. 1ـ الاتفاق التمويلى فى صورة قرض ميسر تبلغ قيمته 1.0165 مليار يورو. 2ـ تم إنهاء كافة الإجراءات من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى. 3ـ يقدم هذا التمويل كلا من بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطنى المتخصص "أكسيم بنك روسيا". Advertisements 4ـ القرض يغطى تكلفة العربات الـ 1300 بالكامل. 5ـ مخطط انهاء تصنيع وتوريد 180 عربة من التعاقد قبل نهاية يونيو المقبل. 6ـ إنهاء إجراءات القرض المالى كانت سببا فى تأخير توريد أول دفعة من العربات الجديدة. 7ـ كان مخطط توريد العربة النموذج لاختبارها على خطوط السكة الحديد المصرية سبتمبر الماضى، إلا أنه تم تأجيلها لبداية العام المقبل بعد إنهاء إجراءات القرض الممول لتكلفة الصفقة.

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