شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة تستعد لانطلاق فعاليات معرض الأقصر الثانى للكتاب ومهرجان التحطيب 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة الأقصر، لانطلاق فعاليات معرض الأقصر الثانى للكتاب داخل مقر قصر ثقافة الأقصر، والمقرر انعقاده فى الفترة من 20 وحتي 29 ديسمبر الجاري، وذلك برعاية وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والذى يساهم في تقديم عدد من دور النشر المصرية والعربية لتقديم أمهات الكتب لأبناء الأقصر والصعيد.

ويقول محمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر، أنه يجري حالياً تجهيز القاعات المختلفة لإستضافة معرض الأقصر الثاني للكتاب، وذلك بعد نجاح التجربة العام الماضي بافتتاح الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة الأقصر خلال أكتوبر عام 2018،

وأضاف مدير قصر ثقافة الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه يتم بالتزامن مع المعرض الثاني للكتاب بالأقصر، إقامة فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التحطيب بساحة مسجد سيدى أبوالحجاج بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر المقبل، والتى يشارك فيها اللاعبون من مختلف محافظات الصعيد بجانب شيوخ اللعبة فى محافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، وكل محافظة تشارك بـ 5 لاعبين وشيخ اللعبة، باستثناء محافظة الأقصر التى تشارك بـ 14 لاعباً للعصا بالإضافة إلى شيخ اللعبة.

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ويؤكد محمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر، أنه من المقرر أن تشارك فى الدورة العاشرة لمهرجان التحطيب بصعيد مصر، مجموعات المزمار من فرقة النيل للآلات الشعبية المصاحبة في حلبة التحطيب، بجانب مشاركة فرق الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف للفنون الشعبية، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

وكان قد صرح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الهيئة تستعد لإقامة معرض كفر الشيخ ومعرض المنوفية ومعرض الأقصر للكتاب، فى الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وأوضح أن المعارض تأتى بهدف إتاحة الكتاب بمختلف محافظات مصر، وسعيا للوصول إلى كل أفراد المجتمع المصرى وتوفير المنتج الثقافى بسعر مناسب، حيث تضم تلك المعارض إصدارات الهيئة بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ومجموعات الكتب المخفضة وكذلك تتوفر إصدارات دور النشر المختلفة.



