شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظ القاهرة يسلم أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في الاحتفالية التي ستقيمها مديرية التضامن الاجتماعي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفالية تأتى ضمن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم وتشجيعهم على العمل وتبنى أفكارهم البناءة.

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وتساهم الجمعيات الأهلية في توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.