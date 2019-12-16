شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظ القاهرة يسلم أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في الاحتفالية التي ستقيمها مديرية التضامن الاجتماعي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .
وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفالية تأتى ضمن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم وتشجيعهم على العمل وتبنى أفكارهم البناءة.
وتساهم الجمعيات الأهلية في توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. محافظ القاهرة يسلم أطرافًا صناعية وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.