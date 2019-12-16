بالصور- ​6 وزراء يتفقدون مدينة الشباب والرياضة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أمس الأحد، مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ اصطحب خلالها وزراء الشباب والرياضة بالأردن والبحرين وعمان وتشاد وبوروندي؛ للإطلاع على التجربة المصرية على صعيد تطور الإنشائية الرياضية، وما تقدمه من خدمات وأنشطة للنشء والشباب.

جاء ذلك على هامش المشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة 14-17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقد الوزراء المكونات الإنشائية بالمدينة من فندق الإقامة، وملاعب كرة القدم الخماسية، وحمام السباحة الأوليمبي، والصالة المغطاة، ومجمع الإسكواش، وملعب كرة القدم القانوني.

وعبّر وزراء الشباب والرياضة عن انبهارهم بالبنية الإنشائية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وقدرتها على استضافة البطولات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، بفضل تنوع بنيتها الرياضية، مؤكدين أن المدينة تعد واحدة من أفضل المدن الشبابية والرياضية بأفريقيا والشرق الأوسط.

وتطلع الوزراء إلى تبادل الخبرات مع الجانب المصري فيما يخص الإطلاع على تجربة تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية والطرق الحديثة، لإدارتها وتعزيز سبل استثمارها، مؤكدين السعي نحو تعميق سبل التعاون في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.