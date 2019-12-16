شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «الكهف»: التلوث يحاصرنا.. والمنطقة أصبحت مأوى للكلاب الضالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت منطقة شارع «الكهف» في الغردقة لمنطقة من أعلى المناطق تلوثا في الهواء بسبب دخان حرق الإطارات وانتشار بقايا الخردة والقمامة، بالإضافة لكون المنطقة محرومة من خدمات الصرف الصحى، وأصبحت مأوى للحيوانات الضالة.

وقال عدد من السكان بالمنطقة، لـ«المصرى اليوم»، إن شارع الكهف كان يعد من أهم شوارع الغردقة التي تربط طريق الكورنيش والقرى السياحية، وطريق النصر بشارع الحجاز، فعرض الشارع باتجاهين يصل لنحو 100 متر، ومزود بطريق خدمة تم الاستيلاء عليه من الورش الصناعية والمحال التجارية وأكوام القمامة على جانبه.

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وأوضحوا أن شركة النظافة اكتفت بوضع الصناديق وسط الشارع مع انتشار القمامة وتراكم أكوام مخلفات المبانى والتراب وعدم تواجد أي عمال للنظافة والكابلات الكهربائية المكشوفة، وأصوات اللوادر وشاحنات الرمال والطوب ما يزعج السكان ليلا ونهارا.

وقال محمد على، أحد السكان، إن الشارع تم رصفه وإنارته منذ سنوات، إلا أنه أصبح مهملا ومتهالكا ومليئا بالحفر، لكن تجاهل مسؤولى حى جنوب لإزالة التعديات والإشغالات من الطريق أدى لأن يصبح منطقة عشوائية، حتى إننا نخجل أن نقول إننا من سكان الغردقة.

ووجه سكان شارع الكهف سؤالًا لمسؤولى مدينة الغردقة بعد حصولهم على الجائزة الأولى على مستوى المدن المصرية في التميز الحكومى، لماذا تتجاهلون سكان شارع الكهف وتتركونهم للتلوث والعشوائيات وعدم الخدمات، وناشدوا اللواء عمرو حنفى، المحافظ الجديد، بتفقد الشارع ليرى الصورة على أرض الواقع.