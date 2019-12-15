شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد منصة المركز المصري للدراسات الاستراتيجية في منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصة المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بمنتدي شباب العالم، صباح الأحد، حيث يسعى المركز إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

ويستهدف المركز دوائر صنع القرار بإمدادها بالخيارات والبدائل عند التعامل مع التحديات والقضايا الداخلية والإقليمية والدوليّة، وكذلك الباحثين والمتخصصين في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية داخل مصر وخارجها.

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ويساهم المركز كذلك في إثراء الحوار والرأي العام في مصر وإقليم الشرق الأوسط، ونشر قواعد التفكير والبحث العلمي، وله ثلاثة برامج يعمل بها مثل برنامج العلاقات الدولية.

ويهتم المركز بدراسة التحولات الدولية الأبرز على الساحة الدولية، وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط، وبرنامج الأمن وقضايا الدفاع، ويحلل قضايا الأمن القومي بأبعاده المختلفة، ويضم العديد من الوحدات، منها وحدة الأمن السيبراني، وحدة التسلح، وحدة التطرف، وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة وأخيرًا برنامج السياسات العامة.

ويُعنَى المركز بدراسة القضايا والتحولات ذات الصلة بالسياسات العامة داخل مصر من خلال مجموعة من الوحدات المتنوعة، منها: «وحدة الدراسات الاقتصادية، وحدة دراسات الطاقة، وحدة الدراسات الاجتماعية، وحدة دراسات الرأي العام، وحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة».