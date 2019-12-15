شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات التنمية المحلية» تتابع إجراءات التعامل مع الأمطار بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الأحد، على مدار الساعة الإجراءات، التي اتخذتها المحافظات للتعامل مع مياه الامطار ومتابعة فرق الطوارئ المشكلة للتدخل السريع في أية أمور طارئة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمتابعة جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار.

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وشهدت مناطق متفرقة بالجيزة والاسكندرية وبورسعيد ودمياط والقليوبية والسويس ومطروح والبحيرة والغربية سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة في الصباح الباكر وذلك على خلفية موجة الطقس السئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة القيادات المحلية ميدانياً للإجراءات، التي يتم اتخاذها وتوجيه عربات شفط مياه إضافية لأماكن تجمع الامطار وإزالة أية أضرار قد تسببها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين مع موافاة غرفة العمليات المركزية بالوزارة بتقارير دورية على مدار اليوم.

واطمأن شعراوي على الإجراءات، التي قامت بها المحافظات المشار إليها حيث تم مراجعة خطة انتشار المعدات وايجاد محاور مرورية وطرق بديلة للطرق المزدحمة نتيجة سقوط الأمطار والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة تسليك شبكات الصرف لاستيعاب مياه الامطار.