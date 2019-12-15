شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح الباب للأفارقة الدارسين بمصر للاشتراك بمسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إتاحة الفرصة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية من حفظة القرآن الكريم كاملاً ، للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للوزارة.

وطالبت الوزارة، الراغبين في المشاركة سرعة تسجيل أسمائهم على موقع الوزارة خلال أسبوع من تاريخه، على أن يحضر لاحقًا موافقة من الجهة التي يدرس بها أو من سفارة بلده على الاشتراك في المسابقة.

وقالت الوزارة إن الفرصة تأتى فى إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية ، وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.