شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني: «مشكلة النازحين أثرت على الاقتصاد اللبناني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، خلال جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط لمواجهة الإرهاب»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشكلة النازحين أثرت على الاقتصاد اللبناني بشكل واضح.

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وأضاف: «لبنان بلد به 4 ملايين نسمة، عاش أزمتين، نزوح من فلسطين وسوريا، وزاد عليه ما أتى من كوارث مما يُعرف بـ(الربيع العربي)، صار عندنا مليونا نازح ببلد به 4 ملايين نسمة، لبنان قام بدوره الإنساني، واستقبل النازحين ومازلنا نتحمل هذا العبء المالي والاقتصادي».

وتابع: «المجتمع الدولي ساعد، لكن البلد المضيف وقف وحيدًا يتحمّل تبعات الأزمة الاقتصادية».

كان الرئيس السيسي افتتح، مساء أمس، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين، إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.