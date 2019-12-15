شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش منتدى شباب العالم.. «مدبولي» يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم 2019، بشرم الشيخ.

رحّب رئيس الوزراء بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، معربًا عن سعادته بمشاركة المدير التنفيذي للبرنامج في منتدى شباب العالم، ومشيدا في الوقت نفسه بالتعاون القائم مع البرنامج التابع للأمم المتحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وصولًا إلى مرحلة الأمن الغذائي، بالتوازي مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وفقاً لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأكد «مدبولي» أن برنامج التغذية المدرسية يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، كما يعد عنصرًا أساسيًا لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

من جانبه، أعرب ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن سعادته البالغة بلقاء رئيس الوزراء والمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيدا بالجهود التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي.

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وأضاف أن خطة البرنامج الاستراتيجية 2018-2023، تعمل على المواءمة مع جدول أعمال الرؤية الاستراتيجية مصر 2030، لينصب تركيزها على تنشيط الشراكات العالمية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد بيزلي أنه تم تصميم مشاريع برنامج الأغذية العالمي ليس فقط لتضع الأسر في اعتبارها، وإنما المجتمعات المحلية ككل، ويساعد برنامج الأغذية العالمي على تمكين المرأة ودعم صغار المزارعين على الوصول لأقل قدر ممكن من خسائر المحصول، وفي الوقت نفسه العمل على زيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفني وتوفير نوعيات أفضل من التقاوي. وتشمل المبادرة جميع أفراد الأسرة، حيث تقدم للنساء قروضًا لتمويل الأنشطة غير الزراعية، مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

ونوه إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم- بالشراكة مع الحكومة المصرية- المساعدة لأشخاص معظمهم في المناطق النائية والريفية في مصر، وينفذ البرنامج تدخلات للتوعية بكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروعات توعوية وتغذوية، إلى جانب التغذية المدرسية وغيرها من المبادرات، بهدف الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

ويعتبر الدعم التعليمي من خلال التغذية المدرسية هو قلب المشاريع التنموية التي يقدمها برنامج الأغذية في مصر. وتطرق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال الاجتماع إلى الدور الذي يقوم به البرنامج لتقديم الدعم الإنساني في مناطق الصراعات المختلفة، وأوضح انه قام أمس بزيارة إلى دير سانت كاترين، مبديًا إعجابه الشديد بما شاهده هناك من وثائق ومستندات تاريخية دينية مهمة يتطلع إلى الاستفادة منها في ضوء قيمتها الكبيرة.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للبرنامج استعدادهما لتبادل الخبرات ودراسة كل المقترحات، التي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون لآفاق أرحب وأوسع، على أن يتم التواصل بشكل مباشر فيما بينهما لتذليل أي عقبة قد تطرأ.

وفي هذا الصدد، أبدى المدير التنفيذي تطلعه لقيام الحكومة بزيادة دعمها لتلك الأنشطة، فكلما زاد الدعم المتوافر زادت وتوسعت أنشطة البرنامج المختلفة.