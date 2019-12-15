صور.. إيقاف مخالفات بناء فى هضبة الأهرام ومصادرة خلاطة ومعدات بناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قطاع هضبة الأهرام بالهرم، برئاسة أمجد مصطفى، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف، حيث تم سحب خلاطة وإيقاف فورى للأعمال المخالفة، كما تم مصادرة حديد تسليح 306ط قطاع هضبة الأهرام، كما تم التحفظ على سيارة نقل كبيرة وونش وإيقاف أعمال بناء مخالفة داخل القطاع.
وشملت الحملة سحب خلاطة وإيقاف الأعمال من عقار 207 ص، وإيقاف فورى لتحويل تجارى مخالف 388 /ل، كما تم تنفيذ أعمال رفع مخلفات بشارع الجيش بجوار سور الممشى السياحى أمام القطع 437 ح 519 ح 440 ح إلى 449 ح .
كما تم رفع حديد تسليح وألواح خشبية من عقارين الأول شارع محمد عبد المنعم المتفرع من شارع حمد ياسين والثانى ش عباد الرحمن من شارع المريوطية فيصل.
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