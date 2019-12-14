شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الطفل زين تبكي بعد تحية الحضور لها في منتدى شباب العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجهشت رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، المتعافى من السرطان، بالبكاء بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصافحة ابنها، عقب إلقاء كلمته.
وتحدث الطفل زين عن مكافحته لمرض السرطان 4 مرات، فيما وجه منتدى شباب العالم الشكر لوالدة الطفل زين، على تشجيعها له في مكافحة المرض.
في السياق، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الطفل زين إلى مصافحته، ومن ثم قام باحتضانه، فور انتهائه من كلمته أمام حضور منتدى شباب العالم.
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