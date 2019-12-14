شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحتضن الطفل زين المُتعافَى من السرطان في منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصافحة الطفل زين يوسف، المتعافى من مرض السرطان، والتقاط الصور التذكارية معه خلال افتتاح منتدى شباب العالم 2019.

وأوقف الرئيس السيسي، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الطفل زين محارب السرطان، بعد إنهاء كلمته بالمنتدى، قائلًا: «زين.. ممكن أصافحك».

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وتوجه الرئيس لمصافحة الطفل زين وسط تصفيق الحضور، وعُرض خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بحضور الرئيس السيسي، تقرير عن حالة الطفل زين، محارب السرطان.

وقال زين يوسف، إنه أصغر متحدث مصري في منتدى الشباب، معلنا تعافيه من مرض السرطان، معقبا: «بفضل الله للمرة الرابعة أتعافى من السرطان»، موضحا أنه كافح مرض السرطان لمدة 7 سنوات.

وأشار إلى أنه كافح السرطان متسلحا بشعار «لا أستسلم أبدا»، حيث إنه اختار أنه يكون على خير ما يرام، مضيفا أن مرض السرطان كلمة رهيبة، ولكن ليس دائمًا سلبيًا.