أخبار مصر | تغطية خاصة | فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية خاصة | فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والتي تنظمه مصر في مدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعرض "الخليج 365" في تقريرها التالي كل ما يتم من فعاليات لحظة بلحظة على مدار الساعة خلال جلسات المنتدى.

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عاجل | شاهد.. الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ