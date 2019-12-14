أخبار مصر | وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة الإمام المتوفي على المنبر

وشدد الوزير في بيان له سرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية الشيخ أحمد عبد المؤمن التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير وقيادات الوزارة.

وتوجه الوزير وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يخلفهم فيه خيرًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤملين أن يكون لقاؤه ربه على ما لقيه عليه من باب عاجل بشرى المؤمنين.