شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية بمجازر اللحوم خلال الشهر الماضى قد بلغت (151,449) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن إجمالى المذبوحات من الدواجن (7,557,466) طائرا تحت الإشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية، وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

وأوضح التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ، تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر (السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير).

وتابع تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم عمل برنامــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل .