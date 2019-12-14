شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية إفريقيا وتمكين المرأة فى منتدى شباب العالم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، اليوم، وتناقش على مدار 4 أيام، عددًا من القضايا المهمة، فى مقدمتها الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأعلنت إدارة المنتدى، الذى سجّل فى نسخته الحالية 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم، تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولى للاتصالات، والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، من خلال وضع تصوّر لورش العمل وتحديد محاور النقاش واختيار المتحدثين وجِلسات هذا العام.

وتشهد الفعاليات مشاركة «الروبوت صوفيا»، بملامح بشرية واضحة إلى حدٍ كبير، بعد أن تمت دعوتها لتكون أحد المتحدثين.

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ومن جانبها، دعت «صوفيا»، ضمن مقطع فيديو ظهرت خلاله، الحضور لمقابلتها، وقالت: «انتظروا مشاركتى بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة.. إننى متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا».

وتشمل جلسات المنتدى «أثر التغيرات المناخية على الإنسانية» التى تعكس الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المناخ، وستسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية، مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، و«آفاق التنمية المستدامة بإفريقيا»، و«التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية»، و«التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»، و«التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط»، و«الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم؟»، و«المرأة والحق فى التنمية»، و«كيف تبقى آمنًا فى العالم الرقمى»، بالإضافة إلى جِلسة «مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى».

وسيشهد المنتدى هذا العام تدشين منصة حاضنة الأعمال (WYF Labs Stage) والتى تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين فى مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها، كما سيشهد انطلاق الموسم الثانى لمسرح شباب العالم، تحت شعار «الفنون - إحياء للإنسانية».

وطالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سائقى التاكسى والسرفيس والميكروباص، بضرورة الالتزام بالزى المخصص لهم «اليونيفورم»، واتباع الأسلوب الإيجابى اللائق والظهور بالمظهر المشرف لدى ضيوف المنتدى، ما يكون له الأثر والمردود الإيجابى الذى يعود بالنفع على الوطن، ويساهم بشكل كبير فى زيادة الترويج السياحى لشرم الشيخ لدى وفود العالم.