شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، استمرار زخة شهب التوأميات (الجوزاء) اليوم السبت 14 ديسمبر2019.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن زخات شهب التوأميات تعتبر من أفضل الزخات الشهابية على مدار العام حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا فى الساعة، وهى تنتج من حطام الكويكب المعروف باسم فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982 .

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه يدخل حطام هذا الكويكب الغلاف الجوي الارضي كل عام في الفترة من 7-17 ديسمبر مسببة ظاهرة الشهب التي تتميز بتعدد ألوانها والتي تبلغ ذروتها بعد منتصف ليلة 13 وحتى بزوغ فجر 14 ديسمبر.

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وأشار تادرس: وتسمى هذه الشهب بالتوأميات لأنها تظهر كما لو كانت آتية من كوكبة التوأم او برج الجوزاء، لافتا إلى أن مشاهدة الزخات الشهابية عموما ترى بالعين المجردة ولا تحتاج استخدام مناظير أو تليسكوبات فلكية بشرط البعد تماما عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب وبخار الماء وقت الرصد.