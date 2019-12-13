شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: 11 مُسلحاً من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم بعد منحهم الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي، أن 11 مُسلحاً من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم في محور صلاح الدين بعد أن تم منحهم الأمان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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