شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح الخميس، سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض درجات الحرارة. كان خبراء الأرصاد الجوية، قد توقعوا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، اليوم، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

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