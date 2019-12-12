التعليم تحدد المستندات المطلوبة لاستلام "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي: حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس لعام 2019/2020. وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال ديسمبر الجاري. وينشر "الخليج 365" المستندات المطلوبة للطلاب على النحو التالي: - التوجه للمدرسة وتسليم الأوراق. Advertisements - صورة من شهادة الميلاد للطالب. - صورة من بطاقة الأب أو ولي الأمر في حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى. - صورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية. - حافظة بلاستيك بكبسولة مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسي.​

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