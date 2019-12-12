شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «رائد التحول الرقمي» بالمعاهد الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن مركز المعلومات بالأزهر الشريف، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة «رائد التحول الرقمي»، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شؤون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.

وتسعى المبادرة إلى تنفيذ رؤية الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وذلك من خلال تخصيص رائد للتحول الرقمي من أحد العاملين بالمعاهد الأزهرية ممن يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي والتعامل مع الإنترنت، حيث يقوم بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية، أبرزها نظام إدارة شؤون الطلاب، ومن خلاله يتم تسجيل بيانات الطلاب بالرقم القومي، وحصر الغياب على مدار العام، وغيرها من البيانات الأخرى.

يعد المشروع باكورة عدد من المشروعات الرقمية بالأزهر، تهدف لمواكبة العصر الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالأزهر الشريف ضمن رؤية مصر 2030.