شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: تسجيل الممتلكات بالشهر العقاري «أون لاين» خلال 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المسشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أن وزارة العدل تعاونت مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتوفير خدمات إلكترونية لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري.

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وأضاف المسشار أشرف رزق، خلال لقاء تليفزيوني، أنه تم إنشاء موقع للشهر العقاري لتقديم الخدمات للمواطنين، ولمنع التكدس على شباك المكاتب الشهر العقاري، كما تم إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري لتقديم حزمة من الخدمات للمواطن على مستوى الجمهورية، ولتوصيلها إلى باب المنزل، بالتعاون مع الهيئة المصرية للبريد.

وأوضح مساعد وزير العدل أن الخدمات من شهادات التشرفات العقارية 4 أيام للمدة القصوى حتى تصل إلى المنزل، وتوفير خدمة الترجمة لوثائق الزواج والطلاق، والخدمات لا تستغرق سوى 3 دقائق.

وأوضح مساعد وزير العدل أن مصلحة الشهر العقاري ستوفر خدمة تسجيل الممتلكات أون لاين في مدة أقصاها 15 يومًا، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم حزمة من الخدمات أون لاين لراحة المواطنين.