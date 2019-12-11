شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: أفريقيا لن تكون كما نريدها إلا من خلال شباب يدرك أهمية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جلسة «يوم إفريقيا» خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بمدريد والتي عقدت تحت عنوان «إفريقيا التي نريد»، ويأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حيث أكدت على ضرورة أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتستمر في توحيد الرؤى لضمان تحقيق مكاسب اتفاق باريس التي أحرزتها مسبقا.

وألقت الدكتورة ياسمين فؤاد الكلمة الافتتاحية للجلسة وسلطت فيها الضوء على دور مصر الريادي في إفريقيا من خلال المبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة ومبادرة التكيف في إفريقيا، والتي تم إطلاقها من خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ.

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وأكدت وزيرة البيئة أن إفريقيا لن تكون كما نريدها إلا من خلال شباب قوي وواعد يعي تماما أهمية البيئة ويدرك أنها فرصة حقيقية وأن التصدي لتغير المناخ في إفريقيا لن يتم إلا بالتحدث تحت صوت واحد ورؤية واحدة مشيرة إلى أن الشباب هو الأمل الحقيقي لكافة دول القارة السمراء.

وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها على ضرورة التمسك بالمبادئ التي تم التوافق عليها والمكاسب التي حققتها إفريقيا والدول النامية من خلال اتفاق باريس وعدم التخلي عنها، كما أوضحت أن التمويل القادم من القطاع الخاص يمثل دعما إضافيا وليس ما تعهدت به الدول المتقدمة من تقديم الدعم المالي المطلوب لتنفيذ الاتفاق وتحاول التخلي عنه الآن.

شارك في الجلسة عدد من زراء البيئة الأفارقة وعلى رأسهم وزيرة البيئة لجنوب إفريقيا باربرا كريسي.