شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. طلاب المدارس القومية يفوزون بعدد من المسابقات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك طلاب مدارس المعاهد القومية في مسابقات (KENKEN 2019)، التي أقيمت في دبي، وهي عبارة عن حل ألغاز الرياضيات، وهو تحدى ياباني الأصل ومعترف به دوليًا كأداة قوية لبناء مهارات التفكير والمثابرة والقدرة على ابتكار الحلول لدى الطفل، وفاز الطالب محمد حسام الدين من مدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية بالمركز التاسع على مستوى العالم.

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كما شارك طلاب مدارس المعاهد القومية في مسابقة (UC MAS) العالمية، والتي أقيمت في كمبوديا يوم 7/12/2019، وهي عبارة عن مسابقة يستطيع الطالب فيها الإجابة على 200 مسألة حسابية في زمن أقصاه 8 دقائق دون استخدام الآلة الحاسبة، وفاز على المستوى المحلي 87 طفلا بالمراكز الأولى من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي في المسابقتين.

وفاز على مستوى العالم كل من الطالب يحيى ياسر حلمى من مدرسة قومية الأهرام بمحافظة الجيزة، والطالبة فريدة مصطفى عبدالعزيز من مدرسة كلية البنات بزيزينيا بمحافظة الإسكندرية، والطالب محمد بسيونى محمد من مدرسة السيد محمد كريم بمحافظة الإسكندرية بالمركز الأول في شامبيون على الأوائل.

وعلى صعيد متصل، فاز الطالب أمان الله هيثم محمود من مدرسة القناة للغات بمحافظة القاهرة بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصل كل من الطالب كرمان هيثم محمود من مدرسة القناة للغات بمحافظة القاهرة، والطالبة جودى إيهاب محمود من مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبى القسم البريطانى بمحافظة الإسكندرية على المركز الثانى على مستوى العالم.