مصر | "شك في نسب ابنته".. عرض قاتل زوجته ببولاق على مستشفى نفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شك في نسب ابنته".. عرض قاتل زوجته ببولاق على مستشفى نفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عرض المتهم بقتل زوجته بـ8 طعنات بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة لشكه في سلوكها وفي نسب نجلته، على مستشفى الأمراض النفسية، وذلك للكشف عليه للتأكد من أنه يعاني من اضطراب نفسي.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل زوجة في عقدها الثالث من العمر، على يد زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، نتيجة لشكه في سلوكها وفي نسب ابنته، مما يعاني من اضطراب نفسي.

وكشفت التحقيقات، أن عامل سدد 8 طعنات في الرقبة والصدر والبطن لزوجته، بمنطقة بولاق، وكان شاهده أهالي منطقته بعد ارتكاب الواقعة وهو يعترف بجريمته أمامهم، مما أسرع الأهالي لإنقاذ السيدة ونقلها لمستشفى القصر العيني، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة، نتيجة لكثرة الطعنات.

وأمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله لزوجته بسلاح أبيض وتسديد عده طعنات متفرقة بجسدها.

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وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على أداة الجريمة "سلاح أبيض" لرفع البصمات، فيما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة بعد قتلها على يد زوجها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات.

وانتقل فريق من النيابة، لمسرح الجريمة لمناظرة الجثة ووجد بجسدها 8 طعنات بالرقبة والبطن والصدر، وتبين أن زوجها مدمن مخدرات ويعاني من مرضي نفسي وكان يشك في سلوكها وفي نسب ابنته، مما دفعه لقتلها

وتمكنت مديرية أمن الجيزة، بأمر من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث سدد لها 8 طعنات متفرقة في جسدها حتى فارقت الحياة.