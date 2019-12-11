مصر | تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن وإصابة أخرين في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن وإصابة أخرين في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 17 متهما بقتل مواطن وإصابة آخرين، واستعراض القوة بالسلام، لجلسة 11 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهمين " رفعت سعد، أحمد عبد العليم، حسام عبد العليم، حسام عبد الله، عز إبراهيم، محمد صلاح، طارق إبراهيم، جمال السيد، أحمد السيد، إسلام إيهاب، محمد مصطفى، أحمد صاوي، حسين مصطفى، هشام نصار، محمود مصطفى، حسن مصطفى، محمد طارق"، تهمة قتل المجني عليه " محمد أحمد" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذى تيقنوا وجود المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه استقر برأسه، فأحدثا به الإصابات الواردة التي أدت لوفاته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم، وإلحاق الأذى الأدبي والمعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم وفرض سيطرتهم، وتكدير السلم العام، بحملهم الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة إصابة المجني عليهم "محمود أحمد، ومصطفى عادل، عبد الستار السيد" عمدًا، وألحقوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.