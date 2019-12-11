أخبار مصر | مصر تعيد 31 عملة معدنية للصين بعد التأكد من أثريتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعيد 31 عملة معدنية للصين بعد التأكد من أثريتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية إنه في شهري يناير ومارس من العام الجاري تم ضبط مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية وتذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية بمطار برج العرب أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأشار همام إلى أنه تم الاحتفاظ بهم كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة، مشيرًا الي أنه فور عملية الضبط والمعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمى مفصل بنتيجة الفحص.

وأفادت اللجنة في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي أنه بعد مراجعة ٢١ مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية أقرت أثرية ٢٣ من أصل ٣١ قطعة و انها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة ارجئت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلى للقطع.

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وقامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة وذلك بنيابة العامرية ثان بمحكمة الدخيلة حيث تبين أثرية جميع العملات وأنها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر فى ٢٠٠٧.

وأشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطاري برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها والتي تضم أعضاء من السفارة الصينية برئاسة السيد شي يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ والتى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، وأوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.

يذكر أن هذا ياتي فى إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الانسانى ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، و تفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول فى هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين فى هذا المجال فى ٢٠١٠

ومن ناحيتها قالت إيمان عبد الرؤوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية وعضو لجنة المعاينة إن العملات المضبوطة عملات نادرة جدًا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الامبراطور هان ٢٠٢ق.م _ ٨ م، واسرة الامبراطور تانج ٦١٨ م_ ٩٠٧م ، واسرة الامبراطور تشنج ١٦٣٦م _ ١٩١٢م .