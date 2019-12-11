شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تتسبب فى إغلاق مطار ليفربول بعد انحرافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انحرفت إحدى الطائرات الخاصة عن أحد المدارج فى مطار ليفربول، وهو ما تسبب فى إغلاق المنشأة اليوم الأربعاء، حيث أثر الحادث على استقبال طائرات مشجعى ليفربول القادمين من النمسا، بعد لقاء ريد بول سالزبرج في دوري أبطال أوروبا أمس.

المتحدث باسم مطار جون لينون في المدينة الواقعة غربي بريطانيا، قال إن الحادث لم يؤد إلى إصابة أي شخص، ولكنه حدث نتيجة انحراف طائرة خاصة تحمل 3 من أفراد الطاقم عن مسارها على المدرج، بحسب "سكاى نيوز"



مطار

الحادث وقعت في السادسة هذا الصباح، عندما انحرفت الطائرة عن مهبطها. لا أحد أصيب والمدرج أغلق حتى الظهر والمطار يتعامل مع الحادث".

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وطالب المتحدث المسافرين من المطار بالاتصال بشركات الطيران التي حصلوا من خلالها على تذاكرهم، وتم تحول الرحلات القادمة إلى المطار، بما فيها التي تقل جماهير ليفربول من النمسا، إلى مطار مانشستر، فيما تم إلغاء بعض الرحلات.

وحقق ليفربول فوزا مهما خارج الديار، الثلاثاء، بهدفين نظيفين على ريد بول سالزبرغ، وتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.