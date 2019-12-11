شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر السابق: علينا اتخاذ مواقف أكثر تقدمًا لحماية الشباب من التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «علينا اتخاذ مواقف أكثر تقدمًا إن أردنا أن نحمي دور العبادة، ونصحح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب المسلم وغير المسلم على السواء الذين تجاوزوا كل الخطوط والحدود وأصبحت بيوت الله بالنسبة لهم ميدانًا لتنفيذ ما أوصلهم إليه فكرهم المنحرف فلا يفرقون بين مسجد وكنيسية، ولا بين مسلم ولا مسيحي، ولا يهودي ولا صغير وكبير».

وأضاف «شومان» في تصريحات خاصة خلال مشاركته في المنتدى السادس لتعزيز السلم، والذي يعقد في العاصمة الإمارتية أبوظبي، الأربعاء، أنه «علينا نحن العلماء ألا نكتفي بظهورنا في مواقع التفجير لتقدم الدعم وواجب العزاء، ولا الظهور جنبًا إلى جنب المسلم السني والشيعي والمسيحي واليهودي في المؤتمر، بينما يحذر كل واحد من المرور أمام مسجد لا يؤمن بعقيدة من يصلون فيه»، مؤكدًا أنه «على علماء الدين اتخاذ خطوات مقدمة تظهر أن السني لا يجد حرجا في صلاته في مسجد شيعي والعكس، واتباع الديانات الأخرى، ولا أظن أننا سنصل يوما إلى الخطوة المتقدمة، التي اتخذت قبل 15 قرنًا من الزمان تقريبًا حين أذن رسولنا الكريم لوفد نجران من الصلاة على تعاليم المسيحية في المسجد النبوي».

وأوضح وكيل الأزهر السابق أن هناك خطوات مهمة اتخذتها المؤسسات الإسلامية وفي مقدمتها الأزهر الشريف تمثلت في عقد ندوات ومؤتمرات للمواطنة والحرية الديتية والتواصل والتحاور مع الكنائس الشرقية والغربية وتوقيع وثائق مهمة،وتكوين كيانات مشتركة كبيت العائلة المصرية،ورفع الغطاء والتبروء من كل صاحب فكر منحرف ينتهك حرمة الآخر ودار عبادته،ولكن علينا أن ننتقل خطوات أكثر تقدمنا تقطع الطريق على هؤلاء المغرر بهم من قبل من ماتت ضمائرهم وباعوا أنفسهم للشيطان بثمن بخس.