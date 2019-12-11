شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يرسل تعزياته لأسرة المخرج الراحل سمير سيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت، مساء الثلاثاء، صلوات تجنيز المخرج السينمائي الراحل الدكتور سمير سيف، بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف.

وبحسب بيان الكنيسة الأرثوذكسية، شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الذي نقل للأسرة والمحبين تعزيات قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء يوم الأربعاء المقبل في كنيسة مار مرقس الرسول بمصر الجديدة.