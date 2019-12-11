شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلحين اثنين فى تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بنيوجيرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في نيوجيرسي الأمريكية. وأشارت القناة إلى مقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين ورجل أمن من جراء إطلاق نار في نيوجريسي. Advertisements وكان مسلحين أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم فى نيوجيرسى. وقال مسؤول في نيوجيرسي: "قد يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار بنيوجيرسى"، مضيفاً أنه يوجد عدد من الأشخاص محتجزين داخل أحد المباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسلحين اثنين فى تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بنيوجيرسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.