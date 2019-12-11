”الخليج 365” يجرى حوارا مع قداسة البابا تواضروس الثانى ينشر لاحقًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الزميلة سارة علام، مسئول ملف الكنيسة بـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، حوارًا موسعًا مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة صوم الميلاد المجيد فى حوار استغرق 75 دقيقة أجاب فيها بابا الإسكندرية عن الأسئلة التى تدور فى الشارع المصرى، متنقلًا ما بين الشأن العام وما بين الكنيسة من الداخل على أن تنشره ”الخليج 365” لاحقًا. ومن عناوين الحوار: - كواليس نصف ساعة حاسمة قضاها البابا تواضروس فى هليكوبتر فى مهمة إنقاذ مصر - تفاصيل برامج البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية... وكيف ينفق البطريرك تبرعات الأقباط؟ - "متقلبيش المواجع".. هكذا قال عن ليلة مقتل الأنبا ابيفانيوس - بابا الكنيسة عن المتشددين: "أولادى وأصلى لهم" Advertisements - نشهد نهضة غير مسبوقة وأقدم شهادتى عن مصر بكل ضمير للرؤساء الأجانب - جمعتنى جلسة ودودة بالملك سلمان وبسمو ولى العهد.. ابتعثنا مطران يصلى لأولادنا بالسعودية

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