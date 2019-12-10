شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد المخطط التفصيلي لقرى «الرزافة» و «الحجر المحروق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق محافظ البحيرة، اللواء هشام عبدالغنى، على اعتماد المخططات التفصيلية لقرى «الرزافة، الحجر المحروق والمنشية الجديدة» التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين، مركز الدلنجات. Advertisements كما وافق على اعتماد المخطط التفصيلى لقرية «أبوالسعود» ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم: الوقائع المصرية 10-12-2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحيرة يعتمد المخطط التفصيلي لقرى «الرزافة» و «الحجر المحروق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.