الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

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كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 14 23
دمنهور 16 23
الإسكندرية 15 24
بلطيم 16 23
مطروح 14 24
السلوم 14 23
سيوة 09 25
بورسعيد 15 24
دمياط 14 24
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 12 25
السويس 14 25
العريش 13 24
رفح 12 24
رأس سدر 15 25
نخل 07 22
نويبع 16 26
طابا 11 23
كاترين 05 18
الطور 15 25
شرم الشيخ 17 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 26
الفيوم 14 24
بنى سويف 13 24
المنيا 10 24
أسيوط 10 25
سوهاج 13 26
قنا 13 26
الأقصر 12 25
أسوان 13 26
أبوسمبل 13 25
الوادى الجديد 10 26
شلاتين 17 27
أبو رماد 17 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 31
المدينة 10 24
الرياض 10 22
المنامة 20 24
أبوظبى 21 27
الدوحة 21 27
الكويت 09 20
دمشق 06 14
بيروت 15 19
عمان 08 12
القدس 10 12
غزة 15 19
بغداد 08 17
مسقط 22 26
صنعاء 09 24
الخرطوم 16 32
طرابلس 15 23
تونس 11 19
الجزائر 10 16
الرباط 08 18
نواكشوط 18 27
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -02 07
أسطنبول 06 12
إسلام آباد 08 22
نيودلهي 10 23
جاكرتا 24 32
بكين -05 05
كوالالمبور 24 33
طوكيو 03 12
أثينا 07 18
روما 11 17
باريس 06 13
مدريد 05 12
برلين 05 10
لندن 07 12
مونتريال -02 01
موسكو 00 02
نيويورك 04 07
واشنطن 04 09
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