شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تتزين لاستضافة ضيوف منتدى السلام والتنمية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت مدينة أسوان لاستقبال ضيوف منتدى التنمية والسلام المستدامين والذى تنطلق فعالياته، غدا، وتستضيفه أسوان، عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية، يومى ١١ و١٢ ديسمبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والعديد من الزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة ضمن دور وجهود مصر كرئيس للاتحاد الإفريقى. وانتشرت على كورنيش النيل بأسوان لافتات الترحيب لاستقبال الرئيس، وضيوف المنتدى وحملة اللافتات.

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وشهدت المنشآت الحكومية والشوارع رفع علم مصر فوقها، وعلق حى غرب بالوحدة المحلية لمدينة أسوان عددًا من لافتات الترحيب على الأشجار وأعمدة الإنارة بطول طريق الكورنيش، والمناطق المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة وميدان محطة السكة الحديد، ووضعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، علمًا كبيرًا بطول مبنى الوحدة المحلية.

ودفعت وزارة الكهرباء بـ30 مولدًا كهربائيًا، بقدرات تصل إلى 8 ميجاوات لزيادة القدرات الكهربائية لتأمين التغذية الكهربائية للمنتدى وتم تشكيل غرفة عمليات طوارئ على أعلى مستوى لتأمين التغذية الكهربائية طوال أيام المنتدى، مع تكليف فرق الصيانة بالاستعدادات المطلوبة لمواجهة أى طوارئ.

كما تم تجهيز ورفع درجة الاستعداد بمطار أسوان الدولى لاستقبال وفود المنتدى، كما شهدت المحافظة إجراءات أمنية مشددة لتأمين المنتدى خلال فترة انعقاده، كما تمت إزالة المطبات الصناعية بطريق العقاد والمطار لتيسير حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.