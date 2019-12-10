شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى المرج: منطقة انتشار القمامة تتبع الخانكة.. ولم أبلغ بقرار استبعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد على عبد الله رئيس حى المرج المقال، أنه لم يتم ابلاغه بقرار اقالته واستبعاده من منصبه، حتى الأن، مشيرا إلى أن ما تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية بشأن انتشار القمامة ليس داخل نطاق حى المرج وما تم عرضه من جزء الرشاح تابع لمدينة الخانكة بالقليوبية ويقع فى الشريط الفاصل لحى المرج والقليوبية.

وأضاف العميد على عبد الله، أن حى المرج بذل فيه مجهود كبير لتطهير وتغطية الرشاح ورصف وتطوير بعدة شوارع، وانه كان يؤدى خدمة عامة وليس وظيفة يتربح منها، مؤكدا على اخلاصه فى عمله.

وعن قرار تحويله للنيابه الإدارية، قال: مفيش مشكلة لان المنطقة اللى فيها قمامة تبع الخانكة وهما قالوا المرج.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بإقالة رئيسى حلوان والمرج، واحالتهم للنيابة الإدارية، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع منها انتشار القمامة ومشاكل فى الصرف الصحى وتراكم القمامة.

Advertisements