شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإمارات: نستهدف أن تصل استثماراتنا في مصر إلى 14 مليار دولار خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يتجاوز حاليًا 27 ملياردرهم (أكثر من 7.2 مليار دولار.)، مشددة على حرص الحكومة المصرية على زيادتها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءها مع سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية مساء أمس في مبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالقاهرة .

وأشارت إلى أن وزارتها تقوم حاليا بحصر دقيق للاستثمارات اإاماراتية في ضوء الزيادة غير المسبوقة خلال الفترة الأخيرة حيث نمت بنحو 300 في المية بدخول مشاريع عملاقة إماراتية في مصر.

وشددت على ان الاستثمارات الإماراتية في مصر استثمارات مؤثرة لها بعد تنموي كبير حيث توفر الآلاف من فرص العمالة للمصريين كما أنها تستهدف قطاعات مهمة للغاية تشكل قيمة مضافة ودعما للاقتصاد المصري مثل قطاع تجارة التجزئة والطاقة والعقارات والبنية التحتية واللوجستيات والصناعات وتحافظ على البيئة.

Advertisements

ولفتت إلى الأهمية الكبيرة لمشروع مجموعة الغرير لإنشاء اكبر مصنع لسكر البنجر في منطقة الشرق الأوسط بمحافظة المنيا مشددة على أن المصنع العملاق سيوفر جزءا كبيرا من احتياجات مصر من السكر فضلا عن تشغيل اكثر من 200الف عامل وتنمية واستصلاح نحو 180الف فدان وتعمل الحكومة المصرية على إنجازها بشكل سريع. وشددت على تميز البيئة الاستثمارية في مصر ،مؤكدة على ان مصر أقرت تشريعات عديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ابرزها قانون الاستثمار والذي لا يفرق بين المستثمر المصري والأجنبي.

وبحثت الوزيرة والأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستعدادات لعقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذى ينظمه وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الاعمال المصري -الإماراتي، يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة تحت اسم «منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار»، حيث يهدف المنتدى إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التي تحققها الشركات الاماراتية في مصر، مؤكدة على ان عدد الشركات الاماراتية في مصر حاليا يزيد عن 1165 شركة في مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفية والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات جديدة في الصناعة والسياحة والقطاعات ذات القيمة المضافة والبعد التنموى التي تساهم في توفير فرص عمل وتنمية المناطق الأكثر احتياجا.

وبدوره شدد سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال اللقاء على أن مصر تعد من الوجهات الاستثمارية المهمة جدا في المنطقة حاليا مشيرا إلى ان مصر تنعم ببيئة استثمارية مستقرة ومتقدمة، كما أن البيئة الاستثمارية في مصر جذابة جدا بعد ان اقرت الحكومة المصرية تشريعات كثيرة تحمي المستثمر وتتيح الدخول والخروج الآمن للاستثمارات فضلا عن أن مصر سوق كبير يضم أكثر من 100مليون نسمة فضلا عن انها البوابة الأمثل للسوق الأفريقية والاسواق المهمة التي تضم أكثر من 2.1مليار نسمة كما يشهد العمل الاستثماري في مصر ميكنة وتطور إداري وتكنولوجي كبير بفضل وزارة الاستثمار. وأكد الجروان على ان زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر من 2.9مليار دولار عند الدخول الرءيسي الاول إلى اكثر من 7.2مليار دولار حاليا دليل على قوة السوق المصري مشيرا إلى أن الامارات تستهدف أن تصل استثماراتها في مصر إلى 14 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، في ظل غنى السوق المصري بالفرص والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة والقادرة على استيعاب الاستثمارات الامارتية العملاقة.

ودعا «الجروان» المستثمرين الإماراتيين في دراسة الفرص المتاحة في مصر بجدية، مؤكداً أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرا تسهيلات كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات، مشيدا بمناخ الاستثمار في مصر والذى تأسس على نظام مؤسسى، خاصة مركز خدمات المستثمرين، وما يقدمه من خدمات مميزة للمستثمرين وفق افضل النظم العالمية. وذكر الجروان ان مصر لديها خريطة استثمارية تضم أكثر من ثلاثة آلاف مشروع في كافة المجالات الاقتصادية مشيرا إلى ان قطاعات الصناعة والسياحة والفندقة واللوجستيات وقطاع التجزئة والزراعة والاتصالات والخدمات والمدن الذكية والإنشاء والتعمير قطاعات جاذبة جدا وتمتلك فيها الشركات الاماراتية خبرة كبيرة كما تعتز الحكومة المصرية كثيرا بقصص النجاح الكبيرة لهذه الشركات وتتطلع للاستفادة منها.

وأشار إلى أن منتدي الامارات مصر للتجارة والاستثمار والذي يعقد يوم الاربعاء المقبل يعد من اكبر المنتديات الاقتصادية والتجارية في تاريخ العلاقة بين الامارات ومصر بسبب الحضور الكبير والمكثف للمستثمرين الإماراتيين والدعم الحكومي له من قبل وزارة الاقتصاد الاماراتية والحكومة المصرية معربا عن أمله في اقتناص المستثمرين الإماراتيين لفرص استثمارية جديدة متميزة فيه.