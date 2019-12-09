شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق مفاوضات سد النهضة فى واشنطن بحضور وزراء الخارجية والرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين فى واشنطن اجتماعات وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثانى بين وزراء الرى فى مفاوضات سد النهضة و ما تم إحرازه بين الدول الثلاث.

ويشهد الاجتماع استكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تمهيدا للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، بعد عرض مصر لرؤيتها حول تخزين وتشغيل سد النهضة، التى تعتمد على استخدام أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية، ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث، وذلك في اطار وجود حد أدنى من التصريف السنوي من للسد، ومناقشة الأطروحات التى تراعى مصالح الدول الثلاث، وخاصة مصالح مصر المائية، وتنجنب إحداث ضرر جسيم للدولة المصرية بالإضافة إلى الالية التنسيقية بين الدول الثلاثة.

تناولت الاجتماعات السابقة قضايا التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة، وبداية الملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وكيف سيتم التنسيق بشأنها"، والآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل وفترات الجفاف المحتملة، واتخاذ تدابير فعالة عند الوصول للمستويات الحرجة، والعلاقة بين تشغيل النهضة، وكلا من السد العالي وخزان أسوان، وبما يسهم في التنسيق فى التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.

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وكانت الاجتماعات قد اختتمت أعمالها فى القاهرة الثلاثاء الماضى حيث عقدت فى الفترة من (2-3) ديسمبر، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانة الإمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.