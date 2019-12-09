شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا تسجيل بمنظومة التأمين الصحى بدون الرقم القومى وشهادات الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التامين الصحى الشامل الجديد، أن بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة لا غنى عنهما للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التامين الصحى الشامل لــ ”الخليج 365”، أن عمليات التسجيل بالمنظومة الجديدة لا تتوقف فى 6 محافظات، وتابع: نقوم بعمل حملات مختلفة للخروج إلى الجمهور للتسجيل فى المنظومة حتى يحصل المواطن على الرعاية الصحية الكاملة مع إجراء الفحص الطبى الشامل لدى طبيب الأسرة.

وأضاف السبكى، أن الحجز مهم حتى يتم لقاء طبيب الأسرة ومن ثم توقيع الفحص الشامل على المنتفع، وتابع : جميع الملفات الطبية مسجل فيها بيانات المرضى ما يسهل فى تحديد البرتوكولات العلاجية للمنتفع.