شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة في الإسكندرية والبحيرة.. وحركة السفن طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، الأحد، لهطول أمطار متوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في آخر أيام نوة «قاسم» والتى بدأت الأربعاء الماضى، وتستمر لمدة 5 أيام، وكان من المنتظر أن تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة. من جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر، مؤكداًَ جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقى أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.

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وتفقد محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، أعمال كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش بأحياء وسط والجمرك، ووجه بتمركز سيارات الصرف الصحى لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع والميادين لضمان استمرار السيولة المرورية.

وفى البحيرة، شهدت مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سقوط أمطار رغم استقرار الجو.

وأعلن هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد بنطاق الوحدات المحلية والمديريات الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة استعدادًا لسقوط الأمطار.