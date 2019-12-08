شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يرحب بشركة سياحية عالمية تعقد اجتماعها السنوي بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوفد شركة FTI العالمية، العاملة بمجال السياحة، التي تعقد اجتماعها السنوى للمرة الأولى في شرم الشيخ، في الفترة من ٨ إلى ١٥ ديسمبر للترويج لشرم الشيخ، وتركيز جهود تدفق المجموعات السياحية التابعة للشركة إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعلن مالك شركة FTi بمضاعفة أعداد الوصول إلى شرم الشيخ فيما يخص السوق الألمانية، وأيضا العمل على زيادة الأعداد الوافدة من أسواق سياحية أخرى مثل السوق الفرنسية الذي تصل أول رحلة طيران شارتر منه إلى مطار شرم الشيخ يوم ٢٠ من شهر ديسمبر الجاري، وسوف تهتم الشركة أيضا باسواق سياحية أخرى مثل بولندا ورومانيا وأرمينيا وومولدوفا.

وتواصل مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ برئاسة إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، مع الشركة وضيوفها بشرم الشيخ للترحيب بهم، وكذلك لتقديم بعض الهدايا التذكارية، والتنسيق من أجل دعم وتنشيط السياحة بجنوب سيناء وتنسيق استقبال أولي رحلات الطيران المباشر من فرنسا إلى شرم الشيخ، وكذلك فيما يخص استقبال بعض وكلاء السياحة والسفر من أسواق سياحية مختلفة خلال الفترة المقبلة لعرض المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها شرم الشيخ وباقي المدن السياحية في محافظة جنوب سيناء.