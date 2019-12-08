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شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوميوس يشكر السيسي: قانون بناء الكنائس نقلة حضارية لترسيخ المواطنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الأنبا بافلى، أسقف عام كنائس المنتزة، مسؤول قطاع الشباب في الاسكندرية، والانبا هرمينا، اسقف عام كنائس شرق ووسط، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في طقس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر بن رومانوس الملقب بتاج الشهداء في قرية حلمي بطرس بمركز أبوالمطامير.
جاء طقس التدشين بعد عام من صدر القرار الوزراى بانشاء الكنيسة والصادر برقم 18 لسنة 2018، وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها عدد من اباء كهنة الايبراشية والكنيسة الجديدة وبحضور المئات من الاقباط الارثوذكس.
وخلال الطقوس الدينية، جرى تدشين مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر، والمذبح البحري باسم القديسين الأنبا توماس السائح والأنبا باخوميوس أب الشركة، كما جرى تدشين معمودية الكنيسة وأيقوناتها وأواني الخدمة.
وقدم الأنبا باخوميوس خلال عظته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على صدور قانون بناء الكنائس، قائلًا إنه «يُعد نقلة حضارية جديدة لترسيخ مبدأ المواطنة التي نادى بها الدستور المصري»، كما قدم الشكر أيضًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية.
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