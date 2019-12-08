شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق في شاطئ المعمورة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بالإسكندرية، الأحد، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على دولفين نافق بشاطئ المعمورة السياحي، وانتقل مسؤولي الحي وشركة نهضة مصر إلى موقع البلاغ.

وتم تشكيل لجنة من إدارة الرصد البيئي بحي المنتزه ثان، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، والإدارة العامة لشؤون البيئة لفحص الدولفين النافق.

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ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس المنتزه ثان، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الدولفين النافق من نوع «دولفين ذو المنقار الصغير» ويصل طوله إلى حوالي مترين و75 سم، ومحيطه متر و60 سم، مشيرًا إلى أن طول الزعنفة الصدرية للدولفين تبلغ 41 سم، والزعنفة الذيلية 60 سم، والزعنفة الظهرية فكانت 45 سم، وعدد أسنانه تبلغ 44 سنة.

ولفت رئيس حي المنتزه ثان إلى أن الدولفين أنثي ويزن حوالي 700 كيلو جرام وعمره يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف تقريباً.

وحول أسباب نفوقه، أوضح الجندي، أن علماء معهد علوم البحار أكدوا وجود كدمات بجسمه ما يدل على أنه قد ارتطم بجسم صلب تسبب في وفاته.

وأوضح رئيس حي ثان المنتزه أن الدولفين وجد في حالة متعفنة ما يجعل من الصعب نقله وتحنيطه بشكل علمي سليم، لذلك سيتم نقله للمدفن الصحي بالحمام، حفاظاً على البيئة.

دولفين نافق بشاطئ المعمورة السياحي في الإسكندرية

دولفين نافق بشاطئ المعمورة السياحي في الإسكندرية

دولفين نافق بشاطئ المعمورة السياحي في الإسكندرية