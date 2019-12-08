شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك في «تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في فعاليات الملتقى السادس لمنتدي تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام«، والذي تنطلق فعاليات، الإثنين، بأبوظبي.
ويشارك وزير الأوقاف بكلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أهمية تعزيز التسامح الديني والسلام العالمي من خلال فهم صحيح الدين في إطار المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.
وأكد وزير الأوقاف في بيان، الأحد، أنه «في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصرية العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وفي ظل القيادة الحكيمة للدولتين الشقيقتين وما يدعم المصالح المشتركة بينهما، ولاسيما في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، فإننا نعمل معًا على نشر ثقافة التسامح الإنساني، وبيان سماحة الإسلام وأوجه العظمة في جوانبه الحضارية والإنسانية، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم ثقافة السلام، وإحلال لغة الحوار محل لغة الاحتراب والاقتتال».
وثمّن وزير الأوقاف جهود منتدى تعزيز السلم في نشر التسامح وإحلال لغة الحوار محل الاقتتال، مؤكدًا أن «وزارة الأوقاف المصرية تجعل من نشر ثقافة السلام هدفًا ساميًا ومحورًا رئيسًا، وأنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة الكتاب بإصدار طبعة خاصة من كتاب حماية دور العبادة ( ضمن سلسلة رؤية التثقيفية ) قبل نهاية ديسمبر الحالي بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، كما سيتم عقد عدد من الندوات حول حماية دور العبادة والقيم الإنسانية المشتركة في الشرائع السماوية، منها ندوة ثقافية ودينية كبرى بالاشتراك مع المجلس الأعلى للثقافة وأخرى في إطار تدشين سلسلة رؤية بمعرض الكتاب بالاشتراك مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بحضور ومشاركة نخبة واسعة من علماء الدين والمثقفين والكتاب».
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