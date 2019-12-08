شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانية تشهر إسلامها في الغردقة: الإسلام يحمل أخلاقيات لم أرها في دين غيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة إشهار سيدة ألمانية الجنسية لإسلامها، حيث نطقت بالشهادتين وسط حضور عدد من الوعاظ والمشايخ بمنطقة الوعظ والفتوى بالبحر الأحمر.

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وأكدت السيدة التي تدعى «كريستا» أن سبب إسلامها أنها درست عدة أديان مختلفة فوجدت أن الإسلام هو الدين الذي خاطب القلب والروح وهو الذي دخل قلبها، وأن صوت الأذان له تأثير كبير في راحة الجسد والروح.

وأضافت أنها تشعر براحة منذ نطقها الشهادتين، وأنها منذ فترة تقرأ عن الدين الإسلامي لكونه دين الأخلاق الحميدة، ودين السماحة واليسر، وأنها تشعر بفرحة غامرة تملأ قلبها، مؤكدة أن الدين الإسلامي يحمل أخلاقيات لم تراها من قبل، مثل إلقاء السلام على الناس، وزيارة المريض والصدقة للفقير ومساعدة المحتاج، مؤكدة أنه دين رحيم بالناس وأنها قرأت عنه كثيرا وتعمقت فيه خلال تعاملها مع المسلمين.

من جانبه، قال الشيخ أحمد زرد، مدير وعظ البحر الأحمر، إن «كريستا» اقتنعت بالدين الحنيف، بعدما تعرفت على سماحته وظلت تدرسه لعدة سنوات قبل إعلان اعتناقها الإسلام.