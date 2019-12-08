شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يوجه برفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا لمؤتمر أسوان للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد بتفقد استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولى الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومى 11 و12 ديسمبر الجارى تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه وزير الطيران المدنى خلال جولته التفقدية، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار فى كافة المرافق، وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار للإشراف على إنهاء اجراءات وصول الوفود المشاركة مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المنتدى.

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وخلال الزيارة تفقد المصرى صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة والتأكد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تمت بالمطار، مؤكدا على أن وزارة الطيران المدنى تسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف المؤتمرات والأحداث والمعارض المختلفة التى تستضيفها الدولة وأن جميع المطارات المصرية جاهزة بشكل تام لمثل هذه الفعاليات والتى تعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لاستضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.

جدير بالذكر انه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المطار وتطويره والتى شملت إحلال وتجديد صالة الخدمة المميزة، وتم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة للوفود المشاركة بالمؤتمر، كما تم الانتهاء من تخطيط 14 استاند لاستقبال أكبر عدد من الطائرات وتحسين كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى، لظهور المطار بالصورة اللائقة والمشرفة باعتباره الوجهة الأولى لضيوف المؤتمر فى أسوان.

وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للمؤتمر، وتحرص على تقديم كافة تسهيلات السفر للمشاركين فى الحدث حيث خصصت مصر للطيران طائراتها الجديدة من طراز الايرباصA220-300 المزودة بكافة وسائل الرفاهية بجانب الطرازات الأخرى لنقل ضيوف المنتدى.