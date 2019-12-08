مصر | حبس شاب "مخنث" بتهمة ممارسة الرذيلة بالعجوزة 4 أيام

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب مخنث في عقده الثالث من العمر، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ4000 جنيه في الساعة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثات وصور لاستقطاب الزبائن..

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات