شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات الأمنية الأمركية: إطلاق النار بقاعدة فلوريدا عمل فردى لمتطرف سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن التحقيقات الأمنية الأميركية أكدت أن السعودى الذى أطلق النار داخل قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا أمس الجمعة، هو "متطرف عمل بشكل فردى".

وبحسب "العربية"، نقلت على لسان مصادر لم تسمها، أن القاتل التحق ببرنامج التدريب قبل يومين من الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيق جار مع سعوديين آخرين في حادث فلوريدا.